Ahuyentando aves en aeropuertos con halcones. Así se evitan accidentes en despegues y aterrizajes  

La cetrería es el arte de criar, domesticar, enseñar y curar los halcones y demás aves que sirven para la caza de volatería. En el año 2002 pude compartir en tierras aragonesas esta actividad con varios halconeros, que se dedicaban a ahuyentar y cazar palomas y otras aves en los aeropuertos y bases aéreas para evitar accidentes por impactos en los despegues y aterrizajes. Dirigido por Eugenio Monesma.