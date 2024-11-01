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Ahuyentando aves en aeropuertos con halcones. Así se evitan accidentes en despegues y aterrizajes

Ahuyentando aves en aeropuertos con halcones. Así se evitan accidentes en despegues y aterrizajes  

La cetrería es el arte de criar, domesticar, enseñar y curar los halcones y demás aves que sirven para la caza de volatería. En el año 2002 pude compartir en tierras aragonesas esta actividad con varios halconeros, que se dedicaban a ahuyentar y cazar palomas y otras aves en los aeropuertos y bases aéreas para evitar accidentes por impactos en los despegues y aterrizajes. Dirigido por Eugenio Monesma.

| etiquetas: halcones , aeropuertos , accidentes , halconeros , eugenio monesma
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3 comentarios
3 0 0 K 47 cultura
#3 tropezon *
#2 A que te pregunto el final... xD

Y, si tienes razón. Dura 9 min, pinché y no sé por qué salió 20.
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#1 tropezon *
#0 Lo has mandado para verlo despues ¿no?
Porque hace 11 min que está colgado y dura 20 minutos. :troll:

Lo importante es que hay monesma, hay meneo
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javierchiclana #2 javierchiclana *
#1 Pues si miras los tiempos me ha dado tiempo a verlo... dura 9 minutos, no 20.
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menéame