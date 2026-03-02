Advierten fuga masiva de vivienda en renta en Ciudad de México por el Mundial 2026

Se estima que cada dos días se retiran tres casas completas del mercado de alquiler residencial para alquilarse a través de plataformas como Airbnb. La demanda de inmuebles habitacionales en alquiler aumentó 155% en el último año, impulsada en buena medida por el evento deportivo. “Definitivamente hemos visto reflejado un alto movimiento, esto se está centralizando mucho en la Ciudad de México. Hemos identificado un incremento en los costos de renta de entre 15 y 20%, un fenómeno que se da como parte de la ley de oferta y demanda”.