Adolescentes de Ohio se disfrazan de agentes de ICE para Halloween y persiguen a la gente para aterrorizarla [ENG]

Los adolescentes no mostraron ninguna vergüenza. Sonreían con suficiencia, reían nerviosamente e incluso saludaban al hombre mientras los grababa. Cuando se acercó a su mesa, era evidente que iban vestidos exactamente como agentes de ICE, con máscaras incluidas. Dos amigos que no participaban en la farsa los acompañaban. Uno de ellos admitió que los adolescentes habían estado persiguiendo a gente antes, haciéndose pasar por agentes de verdad. Incluso llevaban esposas y se ofrecieron a ponérselas a una de las chicas junto con el cámara.

#8 Albarkas
Lástima que nadie les haya marcado el lomo con un mango de azada
Dene #2 Dene
Logico, son el coco, el hombre del saco del siglo XXI.. Ahora estos fascistas dan mas miedo que cualquier zombi, vampiro, momia y todas esas zarandajas del siglo XIX
sat #3 sat
Pensé que era del Mundo Today.
frg #4 frg
Que majos los aprendices de ...
#5 CrudaVerdad
Instintos animales incontrolables (afán por pertenecer a un grupo, conseguir pareja, tener prestigio dentro del grupo) + inteligencia humana = sociedad a aguantarse tonterías adolescentes.
rendri #6 rendri
Ya lo dije anteriormente, la Purga se aproxima y van hacia la refundación.
Powertrip #7 Powertrip
tengo la duda de si estaban satirizando al ICE o estaban aprovechando para sentirse como el ICE
