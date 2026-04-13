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La Administración Trump rectifica y acuerda volver a izar la bandera arcoíris del Orgullo en Stonewall

El Departamento de Interior ha pactado con las organizaciones civiles volver a colocar la enseña LGTBI+ en la histórica plaza

| etiquetas: stonewall , bandera , orgullo , trump
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2 comentarios
7 2 1 K 76 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
Ningún día sin la correspondiente recogida de cables de la administración Trumpiana

#TACO
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Vieron lo mucho que podemos dar por el culo.
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menéame