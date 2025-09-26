Acusan a financiero de abusar de mujeres en un calabozo insonorizado en un ático de Nueva York (ENG)

El financiero retirado fue arrestado el viernes bajo cargos de haber atraído a docenas de mujeres, incluidas ex modelos de Playboy, para ser agredidas sexual y físicamente durante encuentros en su penthouse de Central Park, en una habitación insonorizada descrita en documentos judiciales como "La Mazmorra". Rubin, de 70 años, fue arrestado el viernes en su casa de alquiler en Fairfield, Connecticut. Se declaró inocente en un tribunal federal de Brooklyn. Su exasistente personal, Jennifer Powers, también fue arrrestada