Acusan a financiero de abusar de mujeres en un calabozo insonorizado en un ático de Nueva York (ENG)

El financiero retirado fue arrestado el viernes bajo cargos de haber atraído a docenas de mujeres, incluidas ex modelos de Playboy, para ser agredidas sexual y físicamente durante encuentros en su penthouse de Central Park, en una habitación insonorizada descrita en documentos judiciales como "La Mazmorra". Rubin, de 70 años, fue arrestado el viernes en su casa de alquiler en Fairfield, Connecticut. Se declaró inocente en un tribunal federal de Brooklyn. Su exasistente personal, Jennifer Powers, también fue arrrestada

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Parece ser que lo de las sombras de grey solo mola en el cine (a quien le mole semejante muermo) ... en la realidad la cosas es bastante creepy.
hazardum #5 hazardum *
#2 Era un joven muy guapo y millonario que hacía lo que quería, si no, no hubiera tenido éxito la novela, salvo que fuera de terror
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

entonces en vez de Grey, los protagonistas serían Trump y Epstein.
Andreham #3 Andreham *
Es curioso porque "calabozo" y "mazmorra" son palabras que suelen relacionarse con lugares subterráneos.

No, no es curioso que un ricachón se dedique a violar a personas. Va en el pack de rico.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#3 Eso si estás hablando de calabozos y mazmorras al estilo Dungeons and Dragons, pero también son términos muy relacionados con el BDSM, con esa acepción de habitación destinada a "prácticas sexuales kink"
Andreham #7 Andreham
#4 Creo que me ha podido la vena friki jaja
lonnegan #1 lonnegan
Nadie oyó nada xD
