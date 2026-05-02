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El activista palestino-español, Saif Abukeshek, se encuentra en 'shock' y en huelga de hambre

El activista palestino-español, Saif Abukeshek, se encuentra en 'shock' y en huelga de hambre

El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de 'shock', tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según explicó su mujer, Sally. Sally fue informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español

| etiquetas: activista palestino-español , saif abukeshek , huelga de hambre
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2 comentarios
11 2 0 K 139 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Secuestrado, no arrestado.
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#2 abogado_del_diablo
Para que luego vengan malnacidos a reírse de ellos y soltar cuñadeces. Ya les gustaría tener la mitad de valor que ha demostrado esta gente para que el mundo no olvide que hay que detener un genocidio en curso.
Y mientras se hable de ellos su objetivo estará cumplido, que no vengan con la estupidez de que no sirve para nada o es postureo.
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menéame