El activista palestino-español, Saif Abukeshek, se encuentra en 'shock' y en huelga de hambre

El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de 'shock', tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según explicó su mujer, Sally. Sally fue informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español