Las acciones de Lithium Americas se disparan un 58% ante informes de que EE.UU. busca participación accionaria

Las acciones de Lithium Americas Corp subieron un 58% el miércoles después de que surgieran informes de que el gobierno de Estados Unidos busca adquirir una participación accionaria en la empresa minera de litio. El dramático aumento del precio de las acciones siguió a revelaciones de que funcionarios federales están renegociando los términos de un préstamo gubernamental previamente anunciado de 2.300 millones de dólares a la compañía. El préstamo, que formaba parte de los esfuerzos para impulsar la producción nacional de minerales críticos.