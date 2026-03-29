Accidentado Domingo de Ramos en Sevilla: incendio, niño perdido, vallas caídas, una ambulancia y más

Antecedentes de emergencia:

La jornada empezaba con un incendio en la cocina de un bar del centro de la capital hispalense que obligaba a cambiar el recorrido de la Borriquita.

En la Alfalfa, una familia se llevaba un susto al perderse un niño de cuatro años, encontrado tras la movilización de la Hermandad de la Cena. Pero los contratiempos del Domingo de Ramos no han quedado aquí.

Un sacerdote que formaba parte del cortejo del paso de la Virgen del Subterráneo ha sufrido un desvanecimiento tras pasar el palio de la Hermandad de la Cena por el palquillo de la plaza de La Campana, en plena Carrera Oficial sevillana. El paso quedó detenido durante varios minutos para que pudiese ser atendido el sacerdote. Una vez que los equipos sanitarios reanimaron al sacerdote, la cofradía pudo retomar su recorrido con normalidad.

La Virgen del Subterráneo también ha sufrido otro percance con un pivote durante su marcha procesional, mientras que un costalero de la Hermandad de la Estrella se ha tenido que subir al paso de misterio para arreglar las plumas del romano. La Virgen de la Estrella, durante su recorrido, también ha visto cómo se le ha desplazado la corona.

También durante el paso de la Hermandad de La Estrella se ha producido un desprendimiento de la rama de un árbol al transitar del cortejo por la plaza de la Magdalena.

Y más incidentes

La accidentada jornada ha dado también para otra imagen nada habitual. El palio de Gracia y Esperanza se ha tenido que poner a andar para atrás para dejar paso a una ambulancia. Otra ambulancia del 061 tuvo que acceder por Reyes Católicos junto al palio de la Virgen de la Estrella.

Y teniendo en medio de una muchedumbre que recular hacía atrás, evidentemente, el paso de la Virgen de la gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque, Sevilla se ha encontrado con grandes dificultades puesto que ha sido necesario quitar las sillas, y por supuesto también a la miles de personas.

En definitiva. Un éxito.