comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
36
clics
El absentismo laboral en cifras récord: Kafka y Byung-Chul Han aclaran los motivos
En las obras del escritor checo vemos el trabajo como fuente de angustia y miedo, algo muy similar a lo que el filósofo surcoreano analiza en 'La sociedad del cansancio'.
|
etiquetas:
:
absentismo laboral
,
kafka
,
byung-chul han
3
1
4
K
-2
cultura
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
-2
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
beldin
*
xq los aumentos de la productividad no tienen nada que ver con las enfermedades comunes (prueba tu que te partiste el ligamento por hacer el mismo movimiento 50 horas a la semana), profesionales y laborales, es mejor hablar de kafka y de chul han y la futilidad del sentido que echarle la culpa a los negreros de los empresaurios, si el que no se justifica es por que no quiere......
7
K
102
#4
NPCMeneaMePersigue
#3
crece mas la productividad que los salarios
www.meneame.net/m/actualidad/margenes-empresariales-baten-records-2025
0
K
20
#2
Nihil_1337
*
Después de la pandemia de 2019 han decidido que ahora estar de baja por enfermedad es absentismo.
El resto del articulo son chorradas para evitar de que caigas en la cuenta de ello.
Una pandemia no es una gilipollez, tiene consecuencias serias que abarcan varias décadas.
3
K
60
#6
cocolisto
"He hecho cosas horribles, como venderme y levantarme temprano para ir a trabajar".
1
K
35
#5
capitan__nemo
*
Interesante artículo, pero ¿no deberian completarlo con datos reales (podrian poner otro articulo enlazado) de cuales son las edades detras del absentismo o enfermedad de trabajador, trabajos en los que se da o mas se da, enfermedades que sufren para no poder ir a trabajar, ...?
Hay muchos detalles. Igual hemos aprendido del covid que es mejor no contagiar a los demas en el trabajo si tenemos una gripe o covid.
Igual la gente "sufre" las mismas razones que les llevan a no tener hijos y les hace tener menos impulso o ganas de trabajar.
0
K
18
#1
JackNorte
Cuando mejoras las condiciones de los trabajadores el "absentismo" sube , quizas tenga que ver porque no se tiene tanto miedo a perder el trabajo. Pero quien sabe quizas si miramos en otros paises con mejores condiciones y sueldos podemos demostrarlo con datos.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
