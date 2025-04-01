edición general
Se abre… ¡El Archivo de la Aventura!

Archivo de la Aventura es un proyecto que nace con la intención de rendir homenaje a la historia de la aventura conversacional en su quincuagésimo aniversario. Un recorrido de autores, compañías, juegos, herramientas y conceptos que abarca desde los orígenes del género, con Colossal Cave Adventure en 1975, hasta nuestros días (...) prestando especial atención a las aventuras escritas en inglés que cuentan con traducción al español y al mundillo aficionado en sus grandes momentos

Deckardio #1 Deckardio
Flipado me dejó este de chaval, al fin y al cabo es una historia del detectivr Carvalho:

elarchivodelaaventura.blogspot.com/2025/04/carvalho.html?m=1
Macadam #2 Macadam *
Gracias, #0. A ver si me instalo un emulador de Spectrum y retomo algunas de las que disfruté tanto en su momento.

Un abrazo grande y gratitud eterna a Andrés Samudio, esté donde esté
