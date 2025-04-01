Se abre… ¡El Archivo de la Aventura!

Archivo de la Aventura es un proyecto que nace con la intención de rendir homenaje a la historia de la aventura conversacional en su quincuagésimo aniversario. Un recorrido de autores, compañías, juegos, herramientas y conceptos que abarca desde los orígenes del género, con Colossal Cave Adventure en 1975, hasta nuestros días (...) prestando especial atención a las aventuras escritas en inglés que cuentan con traducción al español y al mundillo aficionado en sus grandes momentos