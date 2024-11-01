El abogado del caso Kote Cabezudo. Condenado a indemnizar a Isabel Perez Asenjo con 40k€ + costas + intereses

El 8 de marzo de 2018 lancé en Youtube un vídeo - denuncia al que siguió el apartamiento de la Magistrada Instructora de dicha causa, Ana Isabel Pérez Asenjo, por la admisión a trámite contra ella de una querella por omitir su deber de perseguir los delitos de Kote Cabezudo. Por aquel vídeo ella me demandó al entender su derecho al honor vulnerado y la Audiencia Provincial de Guipúzcoa me condenó a indemnizarla con 40.000 euros más intereses y costas. La misma Audiencia Provincial que consideró que una víctima de Kote Cabezudo por ser violada,