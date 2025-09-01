edición general
Abarrafía es un héroe, vosotros delincuentes

Tras intentar salvar a una adolescente española de un incendio fortuito, un joven marroquí fue acusado de intentar asesinarla y protagonizó la enésima campaña de desinformación racista

Dos meses más tarde, con la joven española ya en disposición de declarar de manera cristalina, sabemos exactamente lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que, tal y como parecía desde el principio, el incendio fue fortuito. Si la policía encontró allí al joven marroquí fue porque se quedó tratando de salvar a la víctima del incendio, según ha declarado la chica que, de repente, ha perdido su condición de española en los grupos de Telegram de la ultraderecha que llamaban a organizar cacerías para defender su honor. Ahora es una simple “follamoros” que se lo tiene bien merecido.

Escoria humana que solo sabe sembrar odio que es lo único que tienen en su podrida sesera.
#2 Todos sabemos qué tipo de gentuza son, incluso los que quieren parecer equidistantes y sueltan un patético "se les señala por pensar diferente".

Y no, no es ni siquiera equidistante semejante gilipollez. Aunque crean que no, posicionarse en contra de quienes señalan a la escoria de extrema derecha y blanquearles es ponerse de su lado.
#3 El que se posiciona a favor de esta escoria no es gente, es gentuza...
