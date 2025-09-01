·
7698
clics
¿Pero la conocía o no?
5922
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
6990
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6553
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5295
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
479
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
447
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
544
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
676
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
491
"El fascismo está aquí": el mundo de la cultura estadounidense clama contra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel
Abarrafía es un héroe, vosotros delincuentes
Tras intentar salvar a una adolescente española de un incendio fortuito, un joven marroquí fue acusado de intentar asesinarla y protagonizó la enésima campaña de desinformación racista
actualidad
#2
#2 laruladelnorte
Dos meses más tarde, con la joven española ya en disposición de declarar de manera cristalina, sabemos exactamente lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que, tal y como parecía desde el principio, el incendio fue fortuito. Si la policía encontró allí al joven marroquí fue porque se quedó tratando de salvar a la víctima del incendio, según ha declarado la chica que, de repente, ha perdido su condición de española en los grupos de Telegram de la ultraderecha que llamaban a organizar cacerías para defender su honor. Ahora es una simple "follamoros" que se lo tiene bien merecido.
Escoria humana que solo sabe sembrar odio que es lo único que tienen en su podrida sesera.
7
K
74
#3
#3 MiguelDeUnamano
#2
Todos sabemos qué tipo de gentuza son, incluso los que quieren parecer equidistantes y sueltan un patético "se les señala por pensar diferente".
Y no, no es ni siquiera equidistante semejante gilipollez. Aunque crean que no, posicionarse en contra de quienes señalan a la escoria de extrema derecha y blanquearles es ponerse de su lado.
1
K
25
#4
#4 laruladelnorte
#3
El que se posiciona a favor de esta escoria no es gente, es gentuza...
0
K
10
#1
#1 oghaio
Relacionada:
www.meneame.net/story/abarrafia-presunto-autor-quemar-joven-gran-canar
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Escoria humana que solo sabe sembrar odio que es lo único que tienen en su podrida sesera.
Y no, no es ni siquiera equidistante semejante gilipollez. Aunque crean que no, posicionarse en contra de quienes señalan a la escoria de extrema derecha y blanquearles es ponerse de su lado.