Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a dos hombres de entre 23 y 59 años, como presuntos autores de un delito de abandono de menor, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Administración. Los arrestados abandonaron a un menor a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional... como finalidad que el menor adquiriera la condición de tutelado por la Administración Pública, accediendo así a un estatus legal de residencia y protección... promover la reagrupación familiar así como como obtener ayudas públicas...
| etiquetas: fraude , gandía , valencia , mena simulado
Mientras tanto, a los problemas reales que afectan a los españoles y a las familias, como el precio de la vivienda, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, el empleo, los suicidios... ni una palabra.
Pienso para borregos. Necesitamos una prensa que hable de los problemas reales de los españoles, no de que si inmigrantes y su puta madre.
Porque lo importante es ladrar racismo, claro, no aprovechar la información para evaluar sesgos y detectar bulos asumidos como ciertos.