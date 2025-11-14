Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a dos hombres de entre 23 y 59 años, como presuntos autores de un delito de abandono de menor, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Administración. Los arrestados abandonaron a un menor a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional... como finalidad que el menor adquiriera la condición de tutelado por la Administración Pública, accediendo así a un estatus legal de residencia y protección... promover la reagrupación familiar así como como obtener ayudas públicas...