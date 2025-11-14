edición general
Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a dos hombres de entre 23 y 59 años, como presuntos autores de un delito de abandono de menor, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Administración. Los arrestados abandonaron a un menor a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional... como finalidad que el menor adquiriera la condición de tutelado por la Administración Pública, accediendo así a un estatus legal de residencia y protección... promover la reagrupación familiar así como como obtener ayudas públicas...

plutanasio
Se ríen de nosotros en la puta cara.
Supercinexin
#2 Es verdad. Cogiendo un caso de entre los nosecuantos millones de inmigrantes y dándole bombo máximo en la prensa como si fuera la noticia del siglo, para hacer creer que es la norma y que es una especie de problema social o algo así, cuando no lo es.

Mientras tanto, a los problemas reales que afectan a los españoles y a las familias, como el precio de la vivienda, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, el empleo, los suicidios... ni una palabra.

Pienso para borregos. Necesitamos una prensa que hable de los problemas reales de los españoles, no de que si inmigrantes y su puta madre.
Supercinexin
#8 Venga, ya tienes dos "noticias" de intenné. Sin duda hay más moritos cogiendo ayudas que autónomos defraudando dinero a Hacienda o funcionarios rascándose los cojones jajaja claro que sí.
plutanasio
#10 Noticias tienes las que que quieras, pero no voy a buscar más porque me tengo que ir. Pero fíjate, los dos tienen algo en común para mí, hay que acabar con ellos porque se aprovechan de mí, que pago religiosamente y Hacienda no me perdona una. Todos los que se aprovechan del sistema, sean inmigrantes, empresarios o autónomos hay que darles garrote.
Pertinax
#10 Sigamos entonces:
Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos
www.elcorreo.com/alava/araba/veintena-magrebies-abandona-hijos-alava-a
CharlesBrowson
En algun momento habra que ponerse las pilas, y ponerse serios, y mientras mas tardemos mas justos pagaran por pecadores
Goldstein
Cuanto facha obviando que los hechos reseñados en esta noticia confirman que los inmigrantes sin papeles NO TIENEN DERECHO ni a paguitas ni a beneficios sociales ni a nada relacionado con la administración...
Porque lo importante es ladrar racismo, claro, no aprovechar la información para evaluar sesgos y detectar bulos asumidos como ciertos.
Macnulti_reencarnado
Menos mal que mi abuelo ya no puede ver estás cosas.
Macnulti_reencarnado
#_4 no te has leído ni la noticia.
Spermando
Solo a uno? Ojalá hubieran sido un millón. Necesitamos a más gente así que le eche huevos y venga a ganarse así un futuro.
Spermando
Ah, los Casos Aislados. ¿Pones este tocho en todos los hilos sobre temas que no sean problemas económicos urgentes o solo los problemas que no conviene reconocer?
