Aagesen contesta a Macron: "no hay que atacar al vecino con información falsa"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sugerido, en el marco de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía que tiene lugar estos días en París, que las renovables estuvieron detrás del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril.
| etiquetas: aagesen , macron , renovables
Son sus escusas para no ampliar la interconexión eléctrica con España.
A ver si lo mismo el problema lo vamos a tener en la infraestructura....
Que si, que Macrón habla de las renovables cuando la realidad es que no se ha adaptado la infraestructura a esas renovables.
Porque, por… » ver todo el comentario
Lo del mantenimiento no se le da bien a este país. Eso sí, lo en lo aparentar nuestros gobernantes son los mejores
Si a un repartido le prohíben pasar con su furgoneta a depende que ciudad, se tiene que comprar otra o dejar el negocio, aquí se ha elegido apostar por renovables (o te adaptas o mueres) lo que no se puede pretender es que tus beneficios de empresa sean como un salario fijo y si hay que invertir que lo pague otro.