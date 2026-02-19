edición general
Aagesen contesta a Macron: "no hay que atacar al vecino con información falsa"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sugerido, en el marco de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía que tiene lugar estos días en París, que las renovables estuvieron detrás del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril.

LoboAsustado
Logico que un gobierno que lo fia todo a nuclear eche pestes de las renovables.
silvano.jorge
#2 la nuclear, una energía carísima que no puede competir con la renovable.
Son sus escusas para no ampliar la interconexión eléctrica con España.
#1
Ayer salía la noticia de que el 75% de los nodos de red eléctrica no permiten conectar más clientes. Pero eso se publicó por obligación de la CNMC después de meses de que lo estuvieran denunciando los proveedores de electricidad (incluidos los renovables) y REE se negara a que se viera.
A ver si lo mismo el problema lo vamos a tener en la infraestructura....
Que si, que Macrón habla de las renovables cuando la realidad es que no se ha adaptado la infraestructura a esas renovables.
Porque, por…   » ver todo el comentario
#3 endy
#1 cierto, aunque eso estuvo claro la primera semana después del apagón.
Lo del mantenimiento no se le da bien a este país. Eso sí, lo en lo aparentar nuestros gobernantes son los mejores
#5 santofimia84_6279effa6e9
#1 desde la ignorancia, si son empresas privadas, tendrán ellas la responsabilidad de adaptar su red a la realidad.
Si a un repartido le prohíben pasar con su furgoneta a depende que ciudad, se tiene que comprar otra o dejar el negocio, aquí se ha elegido apostar por renovables (o te adaptas o mueres) lo que no se puede pretender es que tus beneficios de empresa sean como un salario fijo y si hay que invertir que lo pague otro.
