50 años de 'Taxi Driver', el clásico de Martin Scorsese sobre el gran antihéroe del cine americano
La obra maestra que lanzó la carrera de Scorsese y De Niro cumple veinte años en un escenario actual en el que cobra especial vigencia.
cultura
#1
Wachoski
No fue de estreno ni de coña. Pero en el insti, tuvimos una jornada de ir a ver un pase de reposición de esta peli en v.o. ... Era la primera vez que la veía y que veía en cine versión original...
Nos sentamos medio de cachondeo para ver una peli viejuna... Me quedé pegado a la silla y lo disfruté como pocas veces he disfrutado el cine.
Grandes esos profes, grande.
#2
Cuchifrito
Más quisiera De Niro que fueran 20 años.
