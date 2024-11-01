edición general
10 meneos
15 clics
50 años de 'Taxi Driver', el clásico de Martin Scorsese sobre el gran antihéroe del cine americano

50 años de 'Taxi Driver', el clásico de Martin Scorsese sobre el gran antihéroe del cine americano

La obra maestra que lanzó la carrera de Scorsese y De Niro cumple veinte años en un escenario actual en el que cobra especial vigencia.

| etiquetas: taxi driver , cine
9 1 0 K 102 cultura
2 comentarios
9 1 0 K 102 cultura
Wachoski #1 Wachoski
No fue de estreno ni de coña. Pero en el insti, tuvimos una jornada de ir a ver un pase de reposición de esta peli en v.o. ... Era la primera vez que la veía y que veía en cine versión original...

Nos sentamos medio de cachondeo para ver una peli viejuna... Me quedé pegado a la silla y lo disfruté como pocas veces he disfrutado el cine.

Grandes esos profes, grande.
2 K 20
#2 Cuchifrito
Más quisiera De Niro que fueran 20 años.
0 K 11

menéame