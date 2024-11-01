Los 40 años de Perujazz con tradición y virtuosismo | Noticias | Diario Oficial El Peruano

Nuestra capital se prepara para otra noche memorable de jazz. El legendario grupo Perujazz, pionero en la fusión del jazz contemporáneo con ritmos afroperuanos y andinos, continúa con la celebración de sus 40 años de trayectoria y se presentará este 2 de octubre, a las 21:00 horas, en el Cocodrilo Verde de Miraflores.



Tras la gran acogida de su primera presentación del año, la banda ofrecerá un repertorio que combina clásicos de su discografía con piezas recientes de su gira europea 2023, proponiendo un viaje musical en el que tradición y modernidad se entrelazan. Cada interpretación será una oportunidad de vivir la música de cerca, en un espacio íntimo que potencia la conexión entre el público y los músicos.



Esta presentación contará con Manongo Mujica (batería), Jean Pierre Magnet (saxofones), Andrés Prado (guitarra), Pudy Ballumbrosio (percusión) y Julio Zavala (bajo), quien regresa al grupo tras superar un problema de salud. Con su maestría y energía colectiva, ellos garantizan una velada intensa e inolvidable. Su música, cargada de improvisación y creatividad, mantiene a Perujazz como uno de los grandes referentes del jazz latinoamericano.