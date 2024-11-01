32 trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina han sido asesinados desde octubre de 2023

Hussein Hassan Hussein Al-Samiri, paramédico de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, fue asesinado el pasado 4 de febrero mientras realizaba labores humanitarias en Gaza. Según denunció la IFRC, con su muerte ya son 32 los trabajadores humanitarios de la organización asesinados en ese país desde que Israel comenzó su etapa más reciente del genocidio, el pasado 7 de octubre de 2023.