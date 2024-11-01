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32 trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina han sido asesinados desde octubre de 2023

32 trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina han sido asesinados desde octubre de 2023

Hussein Hassan Hussein Al-Samiri, paramédico de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, fue asesinado el pasado 4 de febrero mientras realizaba labores humanitarias en Gaza. Según denunció la IFRC, con su muerte ya son 32 los trabajadores humanitarios de la organización asesinados en ese país desde que Israel comenzó su etapa más reciente del genocidio, el pasado 7 de octubre de 2023.

| etiquetas: media luna roja , palestina , asesinatos , trabajadores humanitarios
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2 comentarios
17 3 0 K 126 actualidad
Cehona #1 Cehona
Pocas protestas veo yo de los paises que apoyan la media luna roja.
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#2 laruladelnorte
el organismo recordó que "el ataque deliberado contra una persona, equipamiento o un edificio que porte el emblema protector constituye un crimen de guerra conforme al derecho internacional".

El derecho internacional ya está tomando nota para imponerle sanciones a ese gobierno genocida...
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menéame