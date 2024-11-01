edición general
3 meneos
78 clics
26 fotografías antiguas de personas posando con cabezas colosales olmecas en México [ENG]

26 fotografías antiguas de personas posando con cabezas colosales olmecas en México [ENG]  

Las cabezas colosales olmecas son representaciones en piedra de cabezas humanas esculpidas en grandes rocas de basalto. Su altura oscila de 1,17 a 3,4 m. Datan de al menos el año 900 a. C. Son una característica de la civilización olmeca de la antigua Mesoamérica. Representan a individuos maduros con mejillas carnosas, narices planas y ojos ligeramente cruzados; sus características físicas corresponden a un tipo que todavía es común entre los habitantes de Tabasco y Veracruz. La primera se halló en 1862, hasta hoy hallaron 17 en 4 yacimientos.

| etiquetas: fotografía , cabeza , olmeca , méxico , mesoamérica , tabasco , veracruz , basalto
2 1 0 K 34 cultura
2 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
autonomator #2 autonomator
Mi hermano de chaval tenía una cabeza colosal olmeca. Luego ya de puber creció y se proporciono el cuerpo.
0 K 15
Pacman #1 Pacman
Yo quiero una
la guardaré en el sótano
0 K 12

menéame