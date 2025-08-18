edición general
2 bebés de 3 y 5 meses mueren en Gaza por desnutrición

El Ministerio de Sanidad de Gaza registró este domingo la muerte de 2 niñas bebés de 3 y 5 meses por desnutrición en la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza. Están entre las 5 personas que contabilizó como fallecidas por desnutrición ayer domingo. Ya son 263 los fallecidos por hambre desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, 112 de ellos niños. La ONU advirtió recientemente de que Gaza se encuentra al borde de la hambruna: más de un tercio de la población pasa días sin comer.

