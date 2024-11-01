edición general
26 meneos
25 clics
2.000 días de los 'protocolos de la vergüenza': "Nadie ha pedido perdón"

2.000 días de los 'protocolos de la vergüenza': "Nadie ha pedido perdón"

Esta semana se cumplen 2.000 días desde que comenzó el conteo que miles de familias de la Comunidad de Madrid jamás hubieran querido llevar: el tiempo transcurrido desde la publicación de los conocidos protocolos de la vergüenza. Unas directrices que negaron a 7.291 personas el traslado a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Desde entonces, cada familia de las víctimas suma días a una cuenta que sigue creciendo entre el silencio y la falta de respuestas.

| etiquetas: 7291 , protocolos de la vergüenza , residencias
20 6 2 K 176 Justicia7291
8 comentarios
20 6 2 K 176 Justicia7291
pitercio #3 pitercio *
Dejaron abandonados ante la muerte a miles de viejos indefensos porque durante años habían desviado el dinero para atenderlos a empresas privadas y tampoco estaban dispuestos a gastar de más entonces. El ayusocausto, en veinte años te lo ponen en documental como la serie aquella o esa del apocalipsis de los nancis.
3 K 58
pitercio #7 pitercio
#3 y no solo eso, como el estado central y Europa daban pasta para paliar semejante horror buscaron la manera de quedárselo en familia.
0 K 12
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Cuándo ha pedido perdón un bicho de derechas?

Es más, se ríen de las víctimas.
1 K 23
elsnons #4 elsnons *
Público publicando lo que gusta a meneame.
0 K 10
powernergia #8 powernergia
#4 La realidad es la que es, incluso cuando se publica en meneame.
0 K 12
oceanon3d #6 oceanon3d
Tienen una legión de medios, y de jueces, para lavarles los trapos sucios.

Pasarán 2.000 días más y 20.000 días más y no pasará nada.

Democracia consolidada la que tengo aquí colgada.
0 K 8
#2 me_gusta_tocar_tetas *
La izquierda la tiene bien dentro desde que esta retrasada le ganó las elecciones al antihigiénico de la coleta.
4 K -15
elsnons #5 elsnons *
#2 era justo y necesario. Deber de sanidad y salvación.
0 K 10

menéame