2.000.000 kW para producir 300.000 toneladas al año: la mayor planta de hidrógeno verde de Europa estará en España
Moeve pondrá en marcha en los próximos meses la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde , el mayor proyecto de hidrógeno verde de España que cuenta con 3.000 millones de euros.
etiquetas
hidrógeno
kw
energía
actualidad
#2
wzr
Dentro del despropósito que es generar H2 lejos de su consumo, encuentro particularmente ofensiva la tabla comparativa de proyectos:
- En Asturias necesitan 7,4GW para producir 330000 toneladas/año, pero en Huelva con 2GW ya te generan 300000. O en Países Bajos y en Arabia usan 4GW, pero unos consiguen 800000 y otros 600000.
Los números los ponen a ojo, ¿no?
2
K
22
#1
Trigonometrico
Con 3.000 millones de € se podría poner paneles fotovoltaicos en la mitad de las viviendas de España, y se generaría el triple de energía.
0
K
9
#3
omega7767
#1
pone en perspectiva lo cara que es el hidrógeno Verde.
Pero si contiene la palabra verde es que es bueno
0
K
11
#4
sarri
#1
Pero eso seria cambiar el modelo (grandes centrales de produccion en manos de muy pocos) y eso no puede ni plantearse.
1
K
18
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
