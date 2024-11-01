edición general
6 meneos
28 clics
2.000.000 kW para producir 300.000 toneladas al año: la mayor planta de hidrógeno verde de Europa estará en España

2.000.000 kW para producir 300.000 toneladas al año: la mayor planta de hidrógeno verde de Europa estará en España

Moeve pondrá en marcha en los próximos meses la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde , el mayor proyecto de hidrógeno verde de España que cuenta con 3.000 millones de euros.

| etiquetas: hidrógeno , kw , energía
5 1 0 K 66 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
#2 wzr
Dentro del despropósito que es generar H2 lejos de su consumo, encuentro particularmente ofensiva la tabla comparativa de proyectos:
- En Asturias necesitan 7,4GW para producir 330000 toneladas/año, pero en Huelva con 2GW ya te generan 300000. O en Países Bajos y en Arabia usan 4GW, pero unos consiguen 800000 y otros 600000.
Los números los ponen a ojo, ¿no?
2 K 22
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Con 3.000 millones de € se podría poner paneles fotovoltaicos en la mitad de las viviendas de España, y se generaría el triple de energía.
0 K 9
#3 omega7767
#1 pone en perspectiva lo cara que es el hidrógeno Verde.
Pero si contiene la palabra verde es que es bueno
0 K 11
#4 sarri
#1 Pero eso seria cambiar el modelo (grandes centrales de produccion en manos de muy pocos) y eso no puede ni plantearse.
1 K 18

menéame