publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
33
meneos
478
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
Viaje de la mano de Nieves Concostrina al conflicto que ha marcado el país hasta nuestros días
|
etiquetas
:
rif
,
nieves concostrina
19
14
0
K
451
cultura
6 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cehona
El informe Picasso.:
www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/desastreannual-1921-alfonsoxiii-
3
K
51
#2
tul
y hoy en dia tenemos a los nietos de los mismos ocupando los mismos puestos
1
K
24
#6
Veo
#2
el nieto del general Picasso fue el pintor (bueno, el sobrino nieto)... y Felipito es el tataranieto de Alfonsito el XII+I
Vamos, que más bien tenemos a los tataranietos, mangantes de antiguo abolengo.
0
K
7
#5
capitan__nemo
¿Afectó a muchos españoles que no eran militares?
0
K
18
#3
Albarkas
*
Son 5 o 6 capítulos en podcast muy interesantes de escuchar.
Concostrina explica muy bien y muy claro partes de la guerra de África.
Muy recomendable hoy que hay tanto cantamañanas engañando a la gente joven con Franco.
1
K
16
#4
Kantinero
Hay Concostrina hay meneo
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
