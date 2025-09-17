edición general
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla

1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla

Viaje de la mano de Nieves Concostrina al conflicto que ha marcado el país hasta nuestros días

| etiquetas: rif , nieves concostrina
tul #2 tul
y hoy en dia tenemos a los nietos de los mismos ocupando los mismos puestos
Veo #6 Veo
#2 el nieto del general Picasso fue el pintor (bueno, el sobrino nieto)... y Felipito es el tataranieto de Alfonsito el XII+I

Vamos, que más bien tenemos a los tataranietos, mangantes de antiguo abolengo.
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Afectó a muchos españoles que no eran militares?
#3 Albarkas *
Son 5 o 6 capítulos en podcast muy interesantes de escuchar.
Concostrina explica muy bien y muy claro partes de la guerra de África.
Muy recomendable hoy que hay tanto cantamañanas engañando a la gente joven con Franco.
Kantinero #4 Kantinero
Hay Concostrina hay meneo
