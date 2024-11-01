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Las 13 mejores series nórdicas y dónde verlas en streaming en 2026

Las 13 mejores series nórdicas y dónde verlas en streaming en 2026

De 'The Rain' a 'Secretos de un matrimonio', con estos títulos no te vas a aburrir

| etiquetas: series nórdicas , streaming , 2026 , the rain , secretos de matrimonio
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2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
Connect #1 Connect
Asesinatos, policía y oscuridad. Vistas tres, vistas todas...
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MIrahigos #2 MIrahigos *
Las mejores series de edredones en los países nórdicos.

Había una serie de robots hace años que era más Asimov que el resto de adaptaciones que se han hecho. La de Karl Urban también estaba muy bien.
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