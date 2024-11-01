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10 pros y 10 contras de vivir en Reino Unido

10 pros y 10 contras de vivir en Reino Unido

En el artículo de hoy analizamos las ventajas clave como el NHS, la educación de calidad y las oportunidades laborales junto con las desventajas como el clima, el alto coste de vida y la burocracia para ayudarte a decidir si mudarte al país británico.

| etiquetas: viajar , reino unido , sociedad , condiciones de vida
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3 comentarios
11 2 0 K 89 actualidad
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera *
El NHS es, en media, una mierda. No existe el concepto de pediatra en tu GP (CAP). Te hacen caso si te estás muriendo y encima te envían una carta para pedirte perdón por tenerte en lista de espera. Con respeto a los trabajadores españoles que no tienen la culpa de estar mal financiados
Los colegios públicos son buenos en barrios de clase alta (como el del Primer Ministro, que se jacta de llevar a los niños a un colegio público de un barrio de casas de 3M)
El sistema universitario… no todo es…   » ver todo el comentario
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Macnamara #3 Macnamara
Pros dicen
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mucho ingles y poco balcones
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menéame