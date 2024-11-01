10 pros y 10 contras de vivir en Reino Unido

En el artículo de hoy analizamos las ventajas clave como el NHS, la educación de calidad y las oportunidades laborales junto con las desventajas como el clima, el alto coste de vida y la burocracia para ayudarte a decidir si mudarte al país británico.
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Los colegios públicos son buenos en barrios de clase alta (como el del Primer Ministro, que se jacta de llevar a los niños a un colegio público de un barrio de casas de 3M)
El sistema universitario… no todo es… » ver todo el comentario