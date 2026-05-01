1.500 beagles rescatados de un centro de investigación veterinaria tras llegar a un acuerdo con organizaciones de rescate de animales [ENG]

Organizaciones de rescate animal de Wisconsin anunciaron el jueves que han llegado a un acuerdo para adquirir más de mil beagles de un centro de investigación veterinaria. Los responsables de "Big Dog Ranch Rescue" y "Center for a Humane Economy" dieron a conocer esta semana los detalles del acuerdo, calificándolo como uno de los mayores esfuerzos coordinados de este tipo. «Estamos aquí para anunciar oficialmente que hemos llegado a un acuerdo con Ridglan Farms para adquirir 1.500 beagles de la empresa», declaró Wayne Pacelle, presidente del...
| etiquetas: beagles , acuerdo , ridglan farms , investigación veterinaria , wisconsin