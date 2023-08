El PP acusa al PSOE del "uso partidista" de la financiación autonómica "es un error"

Publicado hace 1 hora por ur_quan_master a 20minutos.es

Miguel Tellado, vicesecretario general del Partido Popular ha afirmado este miércoles en una entrevista para Onda Cero que la quita de la deuda autonómica es un error, pues con ella se hace un llamamiento a la mala gestión económica de las autonomías. "Queremos que en España no se favorezca a unos territorios antes que a otros, la gestión tiene que ser multilateral no bilateral, hay que financiar servicios públicos no territorios", ha anunciado el vicesecretario del PP.