¿Es posible masturbarse para adelgazar?

Publicado hace 1 hora por NubisMusic a blog.womanizer.com

¿Sexo en solitario en lugar de gimnasio? Desafortunadamente, ¡no es algo tan simple! La masturbación no puede reemplazar un entrenamiento regular, pero esto no significa que no puedas perder calorías mientras la practicas. Más precisamente: ¡una mujer quema unas 300 calorías durante un orgasmo! Y además, en él participan hasta 500 músculos, que se contraen hasta cuatro veces su fuerza máxima normal. Por tanto, el orgasmo femenino es algo realmente especial. Y no importa si recurres a un juguete sexual o si usas tu propia mano…