Publicado hace 1 hora

Tras unos días pasado el 14 de Octubre, que es celebrado como el "Día de la UPA", me he decidido hacer un hilo sobre Stepan Bandera, los pogroms, la UPA, la ideología, las lógicas y fases de exterminio... Este hilo lo hago por dos cosas: El blanqueo por parte del relato oficial en "No eran fascistas", "combatieron a los alemanes", etc; cierta confusión que hay en "nuestro lado" (que muchas veces mezclan fechas y actores). Estamos en 1941: Alemania ha invadido la URSS. En regiones fronterizas occidentales de la URSS aparecen pancartas, arcos...