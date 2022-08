Sin óvulos, sin útero, sin esperma: la ciencia está un paso más cerca de reproducirnos sintéticamente

Publicado hace 1 hora por Rujopa a xataka.com

Un equipo del Instituto Weizmann de Israel ha creado los primeros 'embriones sintéticos' del mundo. Es decir, los primeros embriones que no han necesitado ni óvulos, ni esperma, ni fertilización. De hecho, por no requerir no han requerido ni siquiera útero y eso que los han gestado ocho días.