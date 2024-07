Publicado hace 57 minutos por milagros3 a elpais.com

Ya no se hacen canciones como las de antes. Y no solo lo dicen, desde la nostalgia, críticos musicales que vivieron cuando eran jóvenes las revoluciones musicales de los años 1960 y 1970. Lo afirma, desde la evidencia científica, un estudio que ha analizado los grandes éxitos musicales de cada año en EE UU, desde 1950 hasta 2022. Su conclusión es que las melodías de las canciones más populares son cada vez más simples y repetitivas. Sin embargo, los investigadores aclaran que esto no significa que los hits musicales de hoy en día sean peores o