Analizamos cientos de millones de comentarios de más de 6,3 millones de usuarios y encontramos evidencia sólida de que: (1) el discurso de las personas cuyo comportamiento es especialmente tóxico en contextos partidistas también lo es en contextos no partidistas (2) cuando se consideran solo contextos no partidistas, el discurso de las personas que también comentan en contextos partidistas es más tóxico que el discurso de las personas que no lo hacen.