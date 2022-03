Zelensky: Ucrania no podrá ingresar en la OTAN (en)

El presidente Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania había dejado claro que no podría ingresar en la OTAN. Así lo informó RBC-Ucrania con referencia a su declaración en la conferencia de la Fuerza Expedicionaria Conjunta. "Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Somos gente adecuada, lo entendemos. Durante años hemos oído hablar de la supuesta puerta abierta, pero también hemos oído que no debemos entrar. Y esto es cierto y debemos reconocerlo. Me alegro de que nuestro pueblo empiece a entender y a contar con nosotros mismos y con…