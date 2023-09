Tim Ballard de Sound of Freedom, ha negado airadamente explotar sexualmente a siete mujeres y aprovecharse de un anciano mormón. (Eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a dailymail.co.uk

Tim Ballard, en la Operation Underground Railroad en 2013, es acusado por las mujeres de presionarlas mientras están en misiones para rescatar a niños. No abordó las acusaciones de mala conducta sexual en detalle, pero declaró que todo era falso, y habló apasionadamente para negar las acusaciones de la Iglesia. "No es cierto, nada de lo que escuches es cierto. Algo malo está pasando. Todavía no sé qué", dijo, alegando que era un complot en su contra, y cuestionando si la iglesia mormona ha hecho tales declaraciones