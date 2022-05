Publicado hace 1 hora por lectorcritico a graziamagazine.com

Hoy, más de una década después, HBO sigue demostrando que el sexo es marca de la casa sin que eso signifique que haya bajado la calidad de sus producciones. ‘It´s Not Porn… It´s HBO’ se quejan de todavía sigue faltando carnaza masculina en televisión (los culos de Juego de Tronos no son suficientes) preguntándose por qué hay que ver a Lena Dunham desnuda en cada capítulo de Girls mientras sus compis no enseñan más que el trasero, o cómo es posible que en una serie llamada Hunk (Superdotado) su protagonista gigoló nunca enseñara su miembro.