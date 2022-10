El presentador despedido de RT que llamó a "ahogar" a los niños ucranianos publica un vídeo de disculpa [EN]

Publicado hace 25 minutos por Vlemix a meduza.io

Anton Krasovsky publicó un nuevo vídeo de disculpa en su canal de Telegram. El ahora ex director de radiodifusión de la cadena de propaganda estatal rusa RT que fue despedido el domingo tras llamar a "ahogar" y "quemar" a los niños ucranianos dice: "Soy un idiota. No estoy pidiendo perdón; estoy pidiendo comprensión. Os pido que entendáis a un idiota. Me siento culpable ante mis amigos, ante mis compañeros y ante el equipo de RT. He mezclado el bien con el mal y he metido la pata".