El Gobierno descarta pedir las disculpas que exige Podemos por el gesto de Felipe VI en Colombia

Iceta tilda de "desproporcionadas" las críticas de su socio de coalición, que define la actitud del Rey como "irrespetuosa" y una "grave falta de respeto" El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha considerado "desproporcionadas" y "disparatadas" las exigencias de parte de sus socios fundamentales de pedir perdón a Colombia y ha reclamado "no dar más importancia" al hecho, que también ha generado controversia al otro lado del charco. "Yo no sé si me pasa una espada por delante si me tengo que levantar"