Frank: no hay pruebas de sabotaje ruso de oleoductos (ALE)

Por el momento, los investigadores alemanes no tienen pruebas de que Rusia esté detrás de las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. "Esto no puede probarse por el momento, las investigaciones están en curso", declaró el Fiscal General Federal, Peter Frank, al periódico Welt am Sonntag.