Un caballo muere en el rodaje de la segunda temporada de Los Anillos de Poder y PETA lanza un duro mensaje a Amazon

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, en español Personas por el Trato Ético de los Animales) ha pedido a Amazon y al mundo de la producción televisiva en general que dejen de utilizar animales reales para rodar sus programas después de que un caballo muriera en el set de rodaje de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Según informa Variety, la organización de defensa de los derechos de los animales declaró que los productores que "no pueden evitar explotar a los animales" deberían buscar otra forma de arte.