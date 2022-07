Barcelona será la sede de un organismo de Naciones Unidas

Publicado hace 1 hora por Moixa a lavanguardia.com

A partir del próximo otoño la capital catalana sera la sede permanente de Giga, el programa de las Naciones Unidas, a través de Unicef, de inclusión digital en el ámbito escolar. Este organismo internacional tendrá su casa en la antigua fábrica de Ca l’Alier de Poblenou, que ya acoge el Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) y el centro de innovación de la multinacional estadounidense Cisco. Este logro, al que aspiraban otras ciudades, parte de la iniciativa del área de Transición Digital del Ayuntamiento