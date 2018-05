Vivo en Egipto, desde donde investigo y divulgo mi pasión por la egiptología. Te respondo

Nací en Uruguay, de niño viví en Italia, pero desde siempre me gustó el antiguo Egipto. La egiptología es mi pasión, y aunque la vida me llevó profesionalmente por otros rumbos, siempre la llevé a cuestas: a los 13 años di mi primera conferencia y creé mi primera web sobre el tema (cuya reencarnación moderna se puede visitar en AntiguoEgipto.org) y a los 15 mi libro de cabecera era la Gramática de Gardiner, para poder entender esos magníficos signos que son los jeroglíficos. Tanto la divulgación como el idioma egipcio siguen siendo, todos estos años después (tengo 32), mis principales intereses.

En el 2004 y luego otra vez en el 2007 viajé y recorrí Egipto, y en el 2010 decidí dar un salto al vacío, dejar la comodidad de mi trabajo (en mi propia empresa de desarrollo web) y mudarme a la ciudad de Luxor, donde he vivido desde entonces. Construí mi propia casa a 2000 metros del famoso Valle de los Reyes y ahora me dedico a investigar y divulgar egiptología, brindando una mirada desde el escepticismo científico e intentando ser un enlace entre el mundo académico y el público general.

Aunque mi formación es mayormente autodidacta, a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de conocer e intercambiar puntos de vista con numerosos y reconocidos expertos sobre esta antigua civilización, y actualmente colaboro de forma particular con la misión argentina que trabaja en la tumba de Neferhotep (TT49), un importante escriba que vivió durante el reinado del faraón Ay (c. 1325 a. C.), concretamente ayudando en la digitalización y traducción de sus textos jeroglíficos.

Pregunta, que Te Respondo.