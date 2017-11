Investigo la elusión/evasión fiscal de multinacionales

La Unión Europea estima que perdemos 150.000 millones de euros en impuestos a multinacionales. Compañías como Apple pagan un 5% en impuestos en Europa mientras que las pequeñas y medianas empresas pagan alrededor del 20%. El impuesto de sociedades en Europa ha bajado de una media del 38% hace 20 años al 19% en 2016 en una carrera hacia el abismo (race to the bottom). Países como Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos crean leyes para atraer empresas a base de bajos impuestos y crear desajustes entre leyes de diferentes países.

Mientras que las compañías afirman que todo lo que hacen es legal (phdskat.org/taxmantra/), las estructuras que crean son secretas y cuando se revelan suelen acabar en multas. Como ejemplos los casos de Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda, o Amazon en Luxemburgo.

Últimamente hay mucho debate sobre el tema, con los PanamaPapers, ParadisePapers, BahamaLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks. A (casi) todo el mundo le indigna, pero hay muchos malentendidos. He escrito aquí rápidamente unas bases y respondo a vuestras preguntas en los comentarios. Podéis preguntar sobre evasión de impuestos de individuos si queréis y probablemente pueda contestar también, pero no es el tema que investigo. Investigo como algunos territorios (Luxemburgo, Hong Kong y muchos territorios de Reino Unido) es donde la riqueza se "acumula" --el dinero nunca está ahí, pero ahí se pierde la pista-- y como algunos países son los facilitadores (Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Singapur). Para más información sobre lo que hago: corpnet.uva.nl/ofcs

Bases

Las leyes que inventamos en 1923 dicen que las empresas pagan impuestos donde se produce el beneficio (tributación en origen) y tienen que realizar todas las transacciones dentro del grupo a precio de mercado (principio de plena competencia). Las empresas (e.g. Google España) tienen que pagar impuestos después de descontar pagos en intereses, regalías (propiedad intelectual), costes de mercancías/empleados/propiedades y administración.

Para eludir impuestos, las empresas usan dos estrategias. La primera es dar un crédito desde la entidad A en Bermuda a la entidad B en España (las dos entidades son parte de la misma empresa). Todos los años, la entidad B va a pagar un 3-5% en intereses a la entidad A, donde no va a pagar impuestos. La segunda es jugar con los precios de transferencias. Por ejemplo, Starbucks compra todo el café desde su entidad en Suiza, y lo vende un 20% más caro al resto de sus entidades en otros países. Ese 20% de beneficios (quizás 15% si quitas gastos de empleados) se queda en Suiza y paga impuestos reducidos. Zara hace lo mismo con la ropa.

Esto en sí no es tan problemático con bienes físicos, pero sí con propiedad intelectual ya que no hay un "precio de mercado". Cuando compramos un café de 4€ en Starbucks no estamos pagando por el café, sino por la experiencia/marca. Starbucks puede decir que 3€ de ese café son propiedad intelectual, y mandar ese dinero a donde tengan la propiedad intelectual (en un país con impuestos bajos). Los impuestos solo se computan tras esos pagos, así que Starbucks España puede decir que no tiene beneficios en España porque ha tenido que pagar una burrada en propiedad intelectual (a Starbucks Holanda).

Esos pagos de propiedad intelectual y de intereses no tienen impuestos en muchos países (principalmente se usa Holanda, pero también Reino Unido y Luxemburgo), así que el dinero se puede mover libremente a cualquier lado.

Para empresas estadounidenses es incluso más fácil (www.nytimes.com/2017/11/06/world/apple-taxes-jersey.html). Por ejemplo puedes unir todas las operaciones en el extranjero bajo una cooperativa en Holanda (e.g. NIKE Victory Coöperatief U.A.) en la que el accionista es una empresa estadounidense (Nike Inc). Holanda dice que la empresa tiene que pagar impuestos en EEUU, EEUU dice que tiene que pagar impuestos en Holanda. Estos desajustes se pueden hacer con otros países y con otros tipos de entidades, pero Holanda es el más común ahora mismo. Como consecuencia no paga impuestos hasta que mueve el dinero a EEUU. ¿El problema? Que solamente mueven el dinero a EEUU (para pagar dividendos) cuando hay una amnistía fiscal.

Dos soluciones