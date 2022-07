Hola, he trabajado durante 8 años en un hotel de lujo español, #TeRespondo

Debido a la cantidad de interacciones que ha habido con #c-1" class="content-link" style="color: rgb(227, 86, 20)" data-toggle="popover" data-popover-type="link" data-popover-url="/tooltip/link/turista-queja-niebla-coruna-vuelve-viral-quiten">Un turista se queja de la niebla de A Coruña y se vuelve viral: "Que la quiten" puede ser divertido abrir este melón.

He trabajado durante casi 8 años en un hotel de lujo de interior en España en distintos puestos como aparcacoches, botones, recepcionista, camarero de Room Service, mayordomo y conserje (tanto de día, como de noche). Las anécdotas son abundantes y he visto desfilar ante mi a notables personajes tanto anónimos como de fama mundial. Por suerte ahora ya no trabajo en Hostelería, así que puedo comentar con cierta libertad aspectos de mi anterior trabajo.

Si tienes alguna duda, quieres satisfacer tu curiosidad o compartir alguna experiencia #TeRespondo.