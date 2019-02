Un youtuber de VOX: "Yo soy homosexual, no gay, el colectivo no me representa"

Carlos Chacón ha recibido múltiples críticas tras publicar un vídeo en el que se mostraba homosexual y militante de VOX. " No me importaría que en el colegio se enseñe que la homofobia está mal, pero no que haya planes escolares para decidir sobre la sexualidad de los niños, mejor que ellos lo descubran cuando lo crean conveniente. Porque tú no vas al colegio a aprender la sexualidad, eso lo aprendes tú con tus vivencias" " Me considero homosexual, no gay, porque el gay es esa persona que se ha dejado contaminar por el Colectivo"