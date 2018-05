El youtuber del 'Caranchoa', Mr. Gran Bomba, llora en 'Espejo público': "¿Tan malo soy?"

El youtuber, cuyo verdadero nombre es Sergio Soler, ha contado que pasa su tiempo encerrado en casa estudiando para una oposición, y que ni siquiera puede salir al cine porque es reconocido e insultado por la gente. Afirma que su vida es un infierno y que no puede salir a la calle. "Da igual que salga solo o con amigos, me insultan, me llaman vividor", relató a Griso con la voz entrecortada. "Soy el primero que sé que ha hecho una equivocación".