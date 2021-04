Yolanda Díaz: "No frivolicemos con la libertad: el comunismo es la democracia y la igualdad"  

"No frivolicemos con la libertad. Y lo dice una persona que tiene la grandeza de venir de una cultura de lo más heroico, de las gentes que se han dejado nada más y nada menos que la vida en las cárceles. Me han enseñado la cultura del acuerdo y que quizás el comunismo es la democracia y la igualdad. Por favor, no frivolicemos." comenta la vicepresidenta Yolanda Díaz a eldiario.es e Infolibre.