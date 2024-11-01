Yogur helado con sabor a cacao

Ingredientes: 650 grs. de yogurt natural, 100 ml. de leche, 125 grs. de miel, 65 grs. de azúcar morena (puede ser blanca, pero no es lo mismo), 50 grs. de cacao en polvo sin azúcar, 25 grs. de chocolate amargo (del de 90% para arriba), Esencia de vainilla, una cucharadita (opcional, pero ayuda, porque la vainilla de verdad vale un Congo.)

Elaboración:

1.- Calentar al baño María la leche, la miel, el cacao, el chocolate rallado y el azúcar.

2.- Una vez disuelto, dejar enfriar, agregar la esencia (o no, si no se va a usar, obvio).

3.- En un recipiente aparte, batir el yogur e ir agregando lentamente la mezcla anterior hasta que quede perfectamente homogénea. Esta parte es importante, lo de la homogeneidad.

4.- Pasar la mezcla a un recipiente metálico, taparlo y congelarlo hasta que tome consistencia. Depende del congelador pero mínimo una hora. Teniendo en cuenta que hay que interrumpir el proceso de congelación varias veces, removiendo con una batidora o un tenedor (yo lo hago con tenedor) tratando que se formen cristales cada vez mas pequeños.

Este helado me gusta mucho acompañarlo con un salsa de naranja.

Para dicha salsa. Colocar 1 taza de zumo de naranja y su cáscara (la parte naranja, evitar la parte blanca) en una cacerola, reducir durante cinco minutos MUY aproximadamente. Retirar del fuego y agregar 1/2 taza de Grand Manier (no poner el licor si hay niños en casa, obvio.)

Servir bien frío. Para mí es un lujo esta receta casera que además es una adaptación de una receta más austera (pobre, eran otros tiempos) de mi tía. Un capricho para el paladar.