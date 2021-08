Yo leo por ti, Argentina

Las líneas siguientes quieren ser un ejercicio de sinceridad y gratitud, porque mi deuda literaria con la Argentina no solo es inmensa, sino impagable. En realidad, es la única deuda cuyos intereses progresivos me hacen todavía más feliz y por fin tengo la oportunidad de expresarlo. En mi casa limeña no teníamos nada parecido a una biblioteca, porque los libros que habían sido de mamá siempre fueron considerados como los restos de un naufragio y por eso mis hermanos nunca vieron en mí un lector, sino un cachivachero. Sin embargo, mamá...