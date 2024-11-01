Yo le hice una paja a Franco  

Hace más de diez años que Furillo, seudónimo con el que firma sus cómics Ignacio Murillo (Zaragoza, 1976), nos maravilló con esa bizarrisima ucronía que era Nosotros llegamos primero, premiado en el Salón de Zaragoza 2016 y nominado a Mejor obra Nacional en el Salón de Barcelona del mismo año. Un cómic que mezclaba lo mejor del underground con un sentido del humor cafre y vitriólico para hacer una brillante y mordaz sátira de lo más casposo del franquismo. En sus páginas éramos testigos de toda la mugre ideológica de un régimen fascista