·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13777
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
4660
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
3878
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6116
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4678
clics
Reforma laboral
más votadas
479
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
443
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
365
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
459
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
413
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
125
clics
Wyoming retrató a Iker Jiménez en 'El Intermedio' con su parodia 'Cuarta milonga': "El último reducto de libertad"
El Gran Wyoming se puso al frente de 'Cuarta milonga', la parodia de 'Cuarto milenio' con la que retrata a Iker Jiménez...
|
etiquetas
:
humor
,
television
9
2
5
K
63
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
5
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Meneador_Compulsivo
Pobre Don Piso, 20 años bufoneando para que el cazafantasmas en un par se semanas le saque 100k espectadores
6
K
31
#3
Nihil_1337
#2
Millones de moscas no pueden estar equivocadas
1
K
19
#4
mstk
#2
Pues parece que te ha dolido.
1
K
20
#1
YSiguesLeyendo
... "Bienvenidos al último reducto de libertad que queda en este país, que se encamina hacia una dictadura"...
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente