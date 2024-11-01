edición general
Wyoming retrató a Iker Jiménez en 'El Intermedio' con su parodia 'Cuarta milonga': "El último reducto de libertad"

El Gran Wyoming se puso al frente de 'Cuarta milonga', la parodia de 'Cuarto milenio' con la que retrata a Iker Jiménez...

Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Pobre Don Piso, 20 años bufoneando para que el cazafantasmas en un par se semanas le saque 100k espectadores
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
#2 Millones de moscas no pueden estar equivocadas xD
#4 mstk
#2 Pues parece que te ha dolido.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Bienvenidos al último reducto de libertad que queda en este país, que se encamina hacia una dictadura"...
