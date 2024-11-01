WSL9x: subsistema de Windows para Linux ejecutándose en Windows 95/98 [ENG]  

WSL9x es el subsistema de Windows para Linux que ejecuta un kernel de Linux moderno (6.19 al momento de escribir este artículo) de manera cooperativa dentro del kernel de Windows 95/98, lo que permite a los usuarios aprovechar el conjunto completo de capacidades de ambos sistemas operativos al mismo tiempo, incluida la paginación, la protección de la memoria y la programación preventiva. Ejecute todas sus aplicaciones favoritas una al lado de la otra, ¡no es necesario reiniciar!